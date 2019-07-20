20.06.19. ПРОВЕРКА И СНЯТИЕ ПРОДОЛЬНИКОВ УБЕГАЕМ ОТ ГРОЗЫ

Ну вот и закончили мы весеннюю рыбалку на продольники. Половили мы неплохо. Сделали заготовочки. Будем с теперь с рыбой. А впереди нас ждёт другая рыбалка. Спиннинг,удочки,мушки,фидер. Короче впереди лето и будет всё интересно !!! До встречи на канале «Коми Рыбак» Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!