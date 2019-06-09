09.06.19. ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ ЕСТЬ РЫБА
После вынужденного перерыва из за ураганного ветра и большой волны вновь отправляемся на проверку продольников. И рыба есть. Неплохой улов. Итак, смотрим как это было. Все фильмы про рыбалку на продольники : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzsIUgf9jo6BqY4UgRTfksrl Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzvv2fZGIzX4A5DzihIsOT8- Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzukD2_hhc6kywH7TNEeePh1 Хариус : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4Yzt4KH0t5fn77NiZjFCFvy3Y Налим : https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzvjMHIUi13N-ero9q82q8Uj Охота на уток :https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YzuukdTbQQYovZvTUBZadBwV ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!