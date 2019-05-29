ВЕСНОВКА 2019 ЖЁСТКИЙ ВЫЕЗД НА УРАГАНЕ ПЕЧОРА В ПОЛОВОДЬЕ

Вот и завершающий штрих к весновке.Это выезд. Резкое потепление сыграло злую шутку.Растаял снег и моему Урагану пришлось немало потрудиться,чтоб не только самому выехать,но и вывезти тяжелейший груз.И толкач и задние сани волокуши были загружены так, что с места не сдвинуть. И это ему пришлось тащить по земле и в большую часть в горку. Но Ураган справился ! Желающим приобрести эту вездепроходимую технику сообщаю, что по промокоду » Рыбак Коми» вы получите скидку при заказе. Вот сайт, где можно узнать всё об Урагане,все модели,опции и т.д.http://buks1.ru/ Есть ещё группа в контакте,где можно почитать отзывы счастливых владельцев Ураганаhttps://vk.com/buks1ru