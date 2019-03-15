Организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми

Коми получит 136 млн рублей из федерального бюджета на строительство центров культурного развития.

Об этом заявила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова на заседании Организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми, которое состоялось сегодня под председательством главы региона Сергея Гапликова.

Инициатива Правительства Республики Коми о праздновании в 2021 году векового юбилея региона поддержана на федеральном уровне Указом Президента России. В 2016 году утверждён состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Коми под председательством вице-премьера Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

Утверждён федеральный план основных мероприятий. Он рассчитан на три года общим объёмом финансирования более 339,3 млн рублей и состоит из 27 направлений.

http://rkomi.ru/news/74241/