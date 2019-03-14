Торжественная церемония открытия II Северного культурного форума

II Северный культурный форум объединил более 300 участников из 28 регионов России и стран зарубежья.

Форум проходит в эти дни в Сыктывкаре. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 14 февраля, на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми. Участников приветствовал глава региона Сергей Гапликов.

«Сегодня здесь собрались эксперты – люди, которые глубоко вовлечены в процесс формирования повестки национального проекта «Культура». На форуме вы сможете обменяться мнениями и предложениями. Конечно, могут даже возникнуть горячие споры. Но, я уверен, что это будет только на пользу тем, кто занимается развитием культуры, кто воплощает особые задумки и идеи для того, чтобы мы, как нация, были духовно богаче, сильнее и культурнее. Мы рады приветствовать вас в гостеприимной Республике Коми. Объявляю второй Северный культурный форум открытым», — отметил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/74220/