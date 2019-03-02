«Кот в сапогах» в гостях у «Дюймовочки»

28 февраля воспитанники детского сада «Дюймовочка» в рамках работы районного открытого методического объединения педагогов представили музыкально-театрализованное представление по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах».

Мальчишки и девчонки из первой подготовительной группы уже не раз принимали участие в театрализованных постановках (впервые ребята перевоплотились в сказочных героев еще в младшей группе), а для воспитанников средней группы это было первое выступление. Всего более 25 детей стали персонажами сказки «Кот в сапогах».