Рабочая встреча с Иваном Мохначуком

Правительство Коми и ОНФ договорились о взаимодействии в реализации национальных проектов.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с членом Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иваном Мохначуком.

На встрече обсудили вопросы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и национальных проектов в Республике Коми. Стороны договорились о взаимодействии, в том числе по осуществлению мониторинга реализации положений нового «майского указа» и их влияния на качество жизни граждан.

http://rkomi.ru/news/73592/