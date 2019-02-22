Подписание Соглашения о сотрудничестве с Монди СЛПК
Монди СЛПК и Правительство Республики Коми подписали Соглашение о сотрудничестве до 2021 года.
Генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер и Глава Республики Коми Сергей Гапликов подписали Соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений между комбинатом и правительством республики. Новое соглашение носит долгосрочный характер и заключено на трёхлетний период. Согласно документу, компания будет выделять региону 550 миллионов рублей ежегодно.
http://rkomi.ru/news/73695/