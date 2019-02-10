Подписание соглашения о намерениях с ООО «Новапорт Холдинг»

Власти Коми прорабатывают возможность реконструкции и достройки аэропорта «Соколовка».

Сегодня, 8 февраля, в Сыктывкаре состоялась рабочая встреча Главы Республики Коми Сергея Гапликова с председателем совета директоров Корпорации АЕОН Романом Троценко. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества по реализации инвестиционных проектов в Республике Коми в области развития транспортной инфраструктуры.

В ходе рабочей встречи было подписано Соглашение о намерениях в области развития инфраструктуры Республики Коми между Правительством Республики Коми и ООО «Новапорт Холдинг», входящей в Корпорацию AEOН.

Предметом Соглашения является намерение Сторон о создании условий для реализации проекта по вводу в эксплуатацию нового аэропорта «Соколовка» и переводу обслуживания авиационных рейсов действующего аэропорта Сыктывкар на базу нового аэропорта.

http://rkomi.ru/news/73356/