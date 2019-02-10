Физкультурно-оздоровительный комплекс «Айюва» в Сосногорске

В Сосногорске растёт популярность водных видов спорта.

Это связано с открытием нового плавательного бассейна «Айюва». Сегодня в ходе рабочей поездки в муниципалитет Сергей Гапликов проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), построенного в рамках реализации «апрельских поручений» Главы Республики Коми.

Плавательный бассейн «Айюва» открылся для посетителей 8 декабря 2018 года. Только за первый месяц он принял свыше тысячи человек. Количество посетителей продолжает увеличиваться. В декабре на базе спортшколы Сосногорска открылась секция спортивного плавания. Набраны 4 группы детей от 7 до 10 лет, общее количество будущих пловцов – 120 детей Сосногорска.

http://rkomi.ru/news/73312/