Торжественная церемония закрытия Года культуры в Республике Коми

Год культуры в Коми позволил исполнить мечты.

Сегодня, 24 декабря, в Сыктывкаре состоялась торжественная церемония закрытия Года культуры в республике. Глава региона Сергей Гапликов поблагодарил творческих деятелей, артистов, музыкантов и сотрудников отрасли, принявших участие в мероприятиях тематического года.

«Образование учит, здравоохранение лечит, социальная сфера заботится, а культура развивает. В ней хранится глубокий смысл, который закладывался тысячелетиями. Через культуру прочитывается наша замечательная история, в которую внесли свой вклад сотни выдающихся людей. Это те, кто стоял у истоков отдельных направлений в области культуры и искусства – художники, музыканты, поэты, скульпторы, и все, кто по сей день продолжает поддерживать эти традиции. Сегодня мы делаем всё, чтобы культура была доступна для всех жителей республики и каждый мог прикоснуться к прекрасному, чтобы у наших детей также была возможность начать свой творческий путь», — отметил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/72360/