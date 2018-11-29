Заседание Президиума Правительства Республики Коми по вопросам охраны и безопасности детства

Вопросы охраны и безопасности детства обсудили на расширенном заседании Президиума Правительства Республики Коми.

Заседание провёл сегодня, 28 ноября, глава региона Сергей Гапликов.

«Обеспечение безопасности наших детей – это государственная задача, которая имеет высочайший приоритет. И это Президент России Владимир Путин подчёркивал неоднократно, особенно в рамках объявленного в стране Десятилетия детства. Выполнению этой задачи в Республике Коми уделяется особое внимание, реализуется комплекс соответствующих мероприятий. Из них первостепенное значение имеет, конечно, профилактика. Эта работа должна проводится по всем направлениям», — отметил Глава Республики Коми.

С основным докладом выступила вице-премьер Наталья Михальченкова, курирующая в региональном Правительстве социальный блок. Он проинформировала об организации системной межведомственной работы по противодействию угрозам криминального характера и информационной безопасности несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и вовлечения подростков в противоправную деятельность, предотвращению гибели детей на пожарах, водных объектах и дорогах.

Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников отметил, что сейчас главная задача – повысить эффективность совместных усилий в рамках межведомственного взаимодействия: «В этом году нам удалось продвинуться в комплексном подходе решения этого вопроса. Основа у нас есть. Теперь надо наполнить её «живой» работой».

Министр предложил проводить выездные заседания республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях, чтобы наладить совместную работу на местах.

«У каждого ведомства и субъектов профилактики есть чёткие и определённые обязанности. Но никакие профилактические меры не заменят ответственность тех, кто в первую очередь находится рядом с ребёнком. Безучастность, отсутствие вовлечённости и желания помочь – вот это самая страшная беда», — отметил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/71659/