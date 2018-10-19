Сергей Гапликов вручил заслуженные награды работникам аграрной отрасли Коми.

Торжественное собрание по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось сегодня, 18 октября, в Государственном академическом театре драмы имени В. Савина в Сыктывкаре.

В агропромышленном комплексе региона сегодня трудится почти 10 тысяч человек. Глава Республики Коми поблагодарил работников и ветеранов отрасли за созидательный труд, преданность выбранному делу и любовь к родной земле.

«Работа в сельском хозяйстве – это тяжёлый, но жизненно необходимый труд. И вы посвятили ему себя. Вопреки суровым северным условиям вы не покладая рук обеспечиваете продовольственную безопасность республики и страны, насыщаете наш стол свежими, вкусными, полезными и экологически чистыми продуктами. Вы – наши кормильцы. За это низкий вам поклон. С праздником!», — отметил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/70398/