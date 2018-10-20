Рабочая встреча с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александром Голованёвым

Глава Республики Коми и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» обсудили перспективы социального партнёрства.

Рабочая встреча Сергея Гапликова с Александром Голованёвым состоялась в Сыктывкаре.

«Запасы углеводородов у предприятия в Республике Коми составляют более полумиллиарда тонн, обеспеченность ресурсами – 40 лет. По уровню добычи нефти продолжаем находиться в растущем тренде, к концу ближайшей трехлётки планируем увеличить годовой показатель на полтора миллиона тонн. Основные точки роста остаются на приоритетных месторождениях в Усинском районе и на Яреге. Запланирован рост объёмов инвестиционной программы и налоговых платежей исходя из увеличения объёмов производства», — рассказал о производственных планах Александр Голованёв.

Ожидается, что в 2018 году общий объём инвестиционных вложений в развитие предприятия на территории Республики Коми без учёта капитализации составит 58,5 млрд рублей.

В многотысячном коллективе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» свыше 80% составляют местные жители. В рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Коми компания активно участвует в развитии социальной инфраструктуры территорий, на которой ведёт производственную деятельность.

В Усинске осенью 2019 года планируется сдать новый спортивный комплекс, который войдёт в состав Ледового дворца «Югдöм» (стоимость проекта – 160 млн рублей). Также при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» планируется завершить строительство детских садов в сёлах Мутный Материк и Щельябож, построить там врачебные амбулатории.

В 2020 году в ухтинском посёлке Ярега планируется открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Также при финансовой поддержке нефтяников ведётся обустройство стадиона в Сосногорске, ремонтные работы и приобретение оборудования для центральной районной больницы Вуктыла, капитальный ремонт и благоустройство территории детского сада в Печоре, реализуются другие проекты. В усть-цилемском селе Коровий Ручей в следующем году будет завершено строительство дома культуры.

Благодаря личной поддержке Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова в Усинске планируется отремонтировать взлётно-посадочную полосу, внутренние помещения и фасад аэропорта.

Глава Республики Коми поблагодарил руководство компании «ЛУКОЙЛ» за социально-ориентированный подход к сотрудничеству с регионом. Особую благодарность Сергей Гапликов выразил за активное участие ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в восстановлении Храма Преображения Господня в селе Ижма.

«Многие-многие десятилетия ижемцы ждали восстановления этого храма. Это событие исторического значения, объединяющее всех людей, которые с огромной теплотой относятся к Ижме. Это и есть возрождение. Восстановленный храм будет центральным местом. Это реликвия, которая вновь приобрела вторую жизнь. И мы восстанавливаем храм, чтобы он снова служил людям, чтобы с верой в Бога люди там жили, рожали детей, укрепляли своё социальное состояние и общественную инфраструктуру. Это крайне важно. Вы делаете огромное дело, поверьте! Спасибо!», — прокомментировал Глава Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/70440/