Проект «Мы вместе!» будет работать дальше

Всё хорошее когда-либо заканчивается, вот и подошла к завершению реализация межведомственного муниципального проекта «Мы вместе!», прошедшего конкурсный отбор в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель которого – расширение жизненного пространства детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих различные заболевания, развитие их творческих возможностей, повышение их социальной активности, подготовка детей к усвоению образовательных программ и успешная интеграция в среду сверстников.