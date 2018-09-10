Снова — первые

Два золота, одно серебро и две бронзы. Это результат сборной Коми по боксу на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо». Они проходили в Сыктывкаре и завершились в минувшие выходные. Наша команда была в числе главных фаворитов. Ставку тренеры сделали на лёгкие весовые категории. И не прогадали. Правда, финальные бои дались нашим ребятам нелегко. поединки были сложными и равными. В итоге две победы и одно поражение. Наша команда, как и в прошлом году, завоевала первое место в своей межрегиональной группе.