Накануне сезона

В Москве прошли первые открытые контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, сообщает Комсомольская правда в Коми. На лед вышел и наш землях — ухтинец Дмитрий Алиев. Он показал произвольную программу. Как отметил спортсмен, он ещё не достиг максимума своей формы. Возможно, этим объясняется падение спортсмена во время проката. Сейчас фигурист собирается отсмотреть своё выступление с экспертами и провести работу над ошибками. Через пять дней Дмитрию Алиеву предстоит выступить на международных соревнованиях, где он сможет понять, как программа смотрится по новым правилам. Отметим, что номер нашему спортсмену ставил известный фигурист Илья Авербух. По словам Алиева, в этом выступлении он катает свою жизнь — и нынешнюю, и предыдущую, и ту, которая будет.