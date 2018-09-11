Смертельная близость

Нулевые показатели по смертности от туберкулеза в прегионах Северо-Запада России планируют достичь уже через пять лет. Сегодня распространение этой инфекции обсуждали на заседании комитетов стран Баренцева Региона. Напомним, туда входят Норвегия, Швеция, Финляндия и четыре российских субъекта. В том числе, и Коми. Заграницей ситуация по заболеваемости палочкой коха, стабильнее, чем у нас. По словам экспертов, там туберкулёз — болезнь бездомных. У нас же от этой инфекции не защищён никто. А потому специалисты баренцрегиона готовы разрабатывать совместные программы по профилактике заболевания. Причём, программы эти будут двойными. Туберкулёз всё чаще становится спутников ВИЧ-инфекции. Поэтому бороться с ними будут одновременно.