Тишь да гладь

Жителям республики могут запретить пользоваться шумными пылесосами и стиральными машинами в ночное время. Вопрос о внесении изменений в Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан» рассмотрят парламентарии на ближайшей сессии 20 сентября. Предложение назрело на фоне постоянных обращений и жалоб от самих жителей. Расширится также и перечень объектов, на которых должна соблюдаться тишина. Теперь туда попадут и индивидуальные жилые дома, гаражи и хозпостройки. Одним из вопросов сессии станет также проект закона об особо охраняемых природных территориях.