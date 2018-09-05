«Народный бюджет» вырастет

В два раза вырастет со следующего года и финансирование проекта, инициированного Главой республики, «Народный бюджет». Об этом в интервью «Комиинформу» заявила спикер регионального парламента Надежда Дорофеева. Бюджетная комиссия в Правительстве, по её словам, уже одобрили идею, а депутаты такое решение обязательно поддержат. Заметим, в этом году на поддержку народных инициатив было выделено более 53 млн. рублей, сам проект реализуется в 99 населенных пунктах, поясняет уже БНК. И документы на этот счёт должны быть приняты до 1 ноября.