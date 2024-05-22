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Юрган
Всё для Победы! 22.05.2024
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Юрган
Май 23, 2024
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В Ухте начинают разливаться реки. В зоне возможного подтопления – 4 улицы
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