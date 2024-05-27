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Юрган
В этом сезоне в Коми ожидается меньше комаров, чем обычно
От
Юрган
Май 27, 2024
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В Койгородском пруде обнаружили не совсем обычного обитателя
От
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