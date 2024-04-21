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Коми рыбак
Состояние р.Печора на 21 апреля 2024 года / Первые подвижки льда
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Коми Рыбак
Апр 21, 2024
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Состояние р.Печора на 20 апреля 2024 года / Закрыли зимний рыболовный сезон
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