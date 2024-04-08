Юрган

С нового учебного года в школах появится предмет «Основы безопасности и защита Родины»

ОтЮрган

Апр 8, 2024


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