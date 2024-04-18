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Юрган
Многие из медперсонала санатория «Северное сияние» работают в здравнице со дня её основания
От
Юрган
Апр 18, 2024
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В Инте открыли мемориальную доску погибшему на спецоперации Даниилу Волкову
От
Юрган
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