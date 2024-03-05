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Юрган
Принял на грудь, а потом помчался по звонку рожающей супруги. Где в итоге оказался горе-водитель?
От
Юрган
Мар 5, 2024
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Выписывал лесобилеты местному населению, а их отдавал нужным коммерсантам
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