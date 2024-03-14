Информационная программа “Новости” от 14.03.2024





00:00 Выпуск

00:53 Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента РФ.

05:18 С 15 по 17 марта в России пройдут выборы главы государства.

08:05 Как получить подарок, приняв участие в выборах президента РФ.

09:19 Интинцы могут принять участие в онлайн–голосовании по проекту «ФКГС».

13:24 Собрание по «Народному бюджету» в сфере предпринимательства.

21:05 Собрание по «Народному бюджету» в сфере занятости.

22:27 В Инте зарегистрирован случай генерализованной менингококковой инфекции.

24:23 Открытое первенство по баскетболу среди школьников.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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