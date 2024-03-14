Информационная программа “Новости” от 14.03.2024

00:00 Выпуск
00:53 Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента РФ.
05:18 С 15 по 17 марта в России пройдут выборы главы государства.
08:05 Как получить подарок, приняв участие в выборах президента РФ.
09:19 Интинцы могут принять участие в онлайн–голосовании по проекту «ФКГС».
13:24 Собрание по «Народному бюджету» в сфере предпринимательства.
21:05 Собрание по «Народному бюджету» в сфере занятости.
22:27 В Инте зарегистрирован случай генерализованной менингококковой инфекции.
24:23 Открытое первенство по баскетболу среди школьников.
Все выпуски "Новостей":
Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.
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Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.
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