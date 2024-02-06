Юрган

В селе Керос Корткеросского района восстанавливают уникальный храм Вознесения Господня

ОтЮрган

Фев 6, 2024


От Юрган

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