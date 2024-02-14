Коми рыбак

ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть 3 ВОЛКИ РЯДОМ В ПОИСКАХ ХАРИУСА

ОтКоми Рыбак

Фев 14, 2024


Первый и долгожданный заезд на таёжную речку. Пробиваем целяк на Урагане по пухлому глубокому снегу. Туда, где в этом сезоне не ступала нога человека. Зато следы диких животных и птиц встречаются в огромном количестве. Хожу по речке в поисках ХАРИУСА. Везде на снегу видны волчьи следы. А сегодня с ними даже встретились. Их целая стая. Не меньше 6-8 особей. Они совсем рядом, но пока не нападают. Это хорошо… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ХАРИУС #рыбалка #изба

От Коми Рыбак

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