ОДИНОЧНЫЙ ПОХОД НА ТАЁЖНУЮ РЕЧКУ ЖИЗНЬ В ЛЕСНОЙ ИЗБЕ Часть 3 ВОЛКИ РЯДОМ В ПОИСКАХ ХАРИУСА





Первый и долгожданный заезд на таёжную речку. Пробиваем целяк на Урагане по пухлому глубокому снегу. Туда, где в этом сезоне не ступала нога человека. Зато следы диких животных и птиц встречаются в огромном количестве. Хожу по речке в поисках ХАРИУСА. Везде на снегу видны волчьи следы. А сегодня с ними даже встретились. Их целая стая. Не меньше 6-8 особей. Они совсем рядом, но пока не нападают. Это хорошо… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ХАРИУС #рыбалка #изба