В Ухте задержали жителя Усинска, выезжавшего на красный и создававшего аварийную ситуацию





В Ухте сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о нарушении правил дорожного движения водителем автомашины ВАЗ. На видеозаписи видно, что автолюбитель выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил неоднократный занос автомобиля, тем самым, создавая опасность для пешеходов и иных участников дорожного движения.

Данная информация была зарегистрирована в установленном порядке, сотрудниками полиции инициирована проверка. В настоящее время личность правонарушителя установлена. Им оказался 20-летний житель г. Усинска.