Усинск Онлайн

В Ухте задержали жителя Усинска, выезжавшего на красный и создававшего аварийную ситуацию

ОтУсинск Онлайн

Янв 22, 2024 #Усинск


В Ухте сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о нарушении правил дорожного движения водителем автомашины ВАЗ. На видеозаписи видно, что автолюбитель выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил неоднократный занос автомобиля, тем самым, создавая опасность для пешеходов и иных участников дорожного движения.

Данная информация была зарегистрирована в установленном порядке, сотрудниками полиции инициирована проверка. В настоящее время личность правонарушителя установлена. Им оказался 20-летний житель г. Усинска.

От Усинск Онлайн

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