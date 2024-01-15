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Юрган
Доверенные лица Владимира Путина в Республике Коми сегодня получили удостоверения
От
Юрган
Янв 15, 2024
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Погиб боец из Коми – ефрейтор Алексей Валентинович Жеглов
Талун. 15.01.2024
От
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