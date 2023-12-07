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Юрган
Зарегистрироваться на массовую лыжную гонку можно с 5 декабря по 8 февраля на портале «Госуслуги»
От
Юрган
Дек 7, 2023
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Нацпарк «Койгородский» показал и рассказал о том, как лоси сбрасывают рога
От
Юрган
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Юрган
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Дек 7, 2023
Юрган
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