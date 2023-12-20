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Юрган
В Усть-Цилемской школе открыли профильный медицинский класс
От
Юрган
Дек 20, 2023
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Самый протяжённый маршрут совершил Дед Мороз на своём сказочном поезде
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