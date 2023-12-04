Юрган

В Коми опекуны детей с инвалидностью смогут получить материальную помощь на газификацию

ОтЮрган

Дек 4, 2023

От Юрган

Похожая запись

Юрган

В сентябре среднемесячная заработная плата в Коми превысила 70 тысяч рублей

Дек 4, 2023 Юрган
Юрган

640 тысяч кубометров грунта было поднято со дна рек Коми в этом году

Дек 4, 2023 Юрган
Юрган

В Коми прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

Дек 1, 2023 Юрган

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

В Коми опекуны детей с инвалидностью смогут получить материальную помощь на газификацию

Дек 4, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

В сентябре среднемесячная заработная плата в Коми превысила 70 тысяч рублей

Дек 4, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

640 тысяч кубометров грунта было поднято со дна рек Коми в этом году

Дек 4, 2023 Юрган 0 Comments
Коми рыбак

ОДИН НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ ЩУКА НА ЖЕРЛИЦЫ Часть 4 ДЕНЬ ВТОРОЙ УЛОВ РАСТЁТ ПОДВОДНАЯ СЪЁМКА

Дек 3, 2023 Коми Рыбак 0 Comments