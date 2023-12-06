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Юрган
Финноугория. 06.12.23
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Юрган
Дек 6, 2023
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«Строитель-Сыктывкар» одержал первую победу с красногорским «Зорким»
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