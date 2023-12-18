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Юрган
Автомобильная ледовая переправа в Алёшино открыта для машин массой до 3,5 тонн
От
Юрган
Дек 18, 2023
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Дек 18, 2023
Юрган
0 Comments
Юрган
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Дек 18, 2023
Юрган
0 Comments