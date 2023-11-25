Коми рыбак

ТАК ЛИ ХОРОШИ ХВАЛЁННЫЕ ЯПОНСКИЕ МОТОРЫ ??? ЕЩЁ НЕМНОГО НАВИГАЦИИ НА ОБЯШКЕ МЕЖДУ ЛЬДИН

ОтКоми Рыбак

Ноя 25, 2023


Ещё 28 октября была закрыта навигация. Лодки подняли на зимовку, моторы убрали в подвал… Местами нашу реку Печора уже сковало льдом от берега до берега… Но резкое потепление и подъём воды унесло лёд. И появился шанс доставить почту и продукты в дальние поселения, которые во время распутицы оторваны от большой земли. Итак 11 ноября. И мы вновь спустили лодку на воду. Для надёжности поставил японский мотор SUZUKI , но оказалось зря… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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