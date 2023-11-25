ТАК ЛИ ХОРОШИ ХВАЛЁННЫЕ ЯПОНСКИЕ МОТОРЫ ??? ЕЩЁ НЕМНОГО НАВИГАЦИИ НА ОБЯШКЕ МЕЖДУ ЛЬДИН





Ещё 28 октября была закрыта навигация. Лодки подняли на зимовку, моторы убрали в подвал… Местами нашу реку Печора уже сковало льдом от берега до берега… Но резкое потепление и подъём воды унесло лёд. И появился шанс доставить почту и продукты в дальние поселения, которые во время распутицы оторваны от большой земли. Итак 11 ноября. И мы вновь спустили лодку на воду. Для надёжности поставил японский мотор SUZUKI , но оказалось зря… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283