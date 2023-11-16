Совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей





Владимир Уйба предложил поддерживать беременных и молодых мам работой и жильём за счёт государства.

Такое предложение Глава Коми высказал в ходе первого заседания Совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Владимир Уйба считает, что в рамках поддержки необходимо трудоустраивать беременных женщин и молодых мам через соццентры, платить зарплату, чтобы они могли вынашивать, а затем воспитывать детей.

«Для обеспечения жильём молодых мам или семей с первенцем нам необходимо вкладывать не менее 1 млрд рублей на строительство однокомнатных квартир с небольшим санузлом. При рождении вторых и третьих детей нужно предусматривать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры», – подчеркнул глава республики.

Также он предложил максимально ужесточить административную ответственность за принуждение к абортам, а также исключить из обязательного страхования такую процедуру, за исключением случаев, связанных с риском для самой роженицы.