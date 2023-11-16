Юрган

Совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей

ОтЮрган

Ноя 16, 2023


Владимир Уйба предложил поддерживать беременных и молодых мам работой и жильём за счёт государства.
Такое предложение Глава Коми высказал в ходе первого заседания Совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Владимир Уйба считает, что в рамках поддержки необходимо трудоустраивать беременных женщин и молодых мам через соццентры, платить зарплату, чтобы они могли вынашивать, а затем воспитывать детей.
«Для обеспечения жильём молодых мам или семей с первенцем нам необходимо вкладывать не менее 1 млрд рублей на строительство однокомнатных квартир с небольшим санузлом. При рождении вторых и третьих детей нужно предусматривать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры», – подчеркнул глава республики.
Также он предложил максимально ужесточить административную ответственность за принуждение к абортам, а также исключить из обязательного страхования такую процедуру, за исключением случаев, связанных с риском для самой роженицы.

От Юрган

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