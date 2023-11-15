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Несовершеннолетний вандал заплатил за разбитое стекло на новой остановке в Сыктывкаре
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Юрган
Ноя 15, 2023
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