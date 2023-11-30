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Юрган
Госсовет Коми принял бюджет республики на будущий год
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Юрган
Ноя 30, 2023
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Больше двух тысяч выездов уже совершили новые передвижные ФАПы
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