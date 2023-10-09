Коми рыбак

Вот это я понимаю УЛОВ.Трофейные НАЛИМ и ЩУКА на одном продольнике. #рыбалка #жизньвдеревне #трофей

ОтКоми Рыбак

Окт 10, 2023

От Коми Рыбак

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