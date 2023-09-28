КЛЁВАЯ РЫБАЛКА В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ УДАР ПРИ КАЖДОМ ЗАБРОСЕ #2 УХА НА КОСТРЕ ВЕЧЕР В ИЗБЕ





Такое нечасто бывает. Супер клёв в конце сентября. Удар при каждом забросе. Эта клёвая рыбалка запомнится надолго. Рыбалка с друзьями с ночёвкой в избе. А уха на костре , да в избе на берегу Печоры… Это просто здорово ! Уховарка здесь : https://samogonok.ru/item/722-ukhovarka-alkovar Скидка 15% по промокоду "Коми Рыбак" https://www.wildberries.ru/catalog/30247519/detail.aspx На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #рыбалка #спиннинг #окунь