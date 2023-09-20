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Юрган
До конца сентября работы по строительству моста через реку Лемью должны возобновиться
От
Юрган
Сен 20, 2023
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Ми танi сьылам. Денис Лазарев да Александр Голосов.20.09.2023
От
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