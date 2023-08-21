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Юрган
В Финно-угорском этнопарке пройдет большой праздник пионеров
От
Юрган
Авг 21, 2023
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В День Республики на Стефановской площади пройдут праздничные мероприятия
От
Юрган
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