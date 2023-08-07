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Юрган
Сотрудники Росгвардии Коми стали призерами чемпионата регионального отделения «Динамо» по стрельбе
От
Юрган
Авг 7, 2023
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Будни Главы. 04.08.2023
В деревне Ласте Ижемского района проведен интернет 4G
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Юрган
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