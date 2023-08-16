С УРАЛОЧКОЙ НА РЫБАЛОЧКУ СПИННИНГ НА ПЕЧОРЕ Часть 2





Нашёлся небольшой перерыв между окучиванием картошки и сенокосом. Выезжаем на Печору порыбачить и просто немного отдохнуть. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g https://vk.com/maksihod. Лодки ПНД, вездеходы скидка 5000 по промокоду КОМИ РЫБАК. На остальной товар компании Максиход скидка 5 % На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #УРАЛОЧКА