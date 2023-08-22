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Юрган
Коми вышла в лидеры рождаемости среди регионов Северо Запада России
От
Юрган
Авг 22, 2023
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Талун. Сыктывкар. 21.08.2023
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