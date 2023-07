Если любите краски лета, то обязательно посмотрите наш прекрасный ролик про усинский лес. Мы привыкли к комарам и мошкаре, они у нас как ручные насекомые, но мы всё равно любим наш город и лес.

If you love the colors of summer, then be sure to watch our beautiful video about the Usinsky forest. We are used to mosquitoes and midges, they are like tame insects, but we still love our city and forest.