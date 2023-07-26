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Юрган
Легкоатлет из Коми Илья Штанько установил рекорд России на летних играх сурдлимпийцев
От
Юрган
Июл 26, 2023
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