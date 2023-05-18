ВЕСНОВКА 2023 Часть 4 ТРУДОВЫЕ СЕЛЕЗНИ ИДУТ МОРОЗЫ УТКИ СНОВА ПОШЛИ НА ЮГ





Вот и наступила долгожданная Весновка. Всё приготовлено заранее и вот наступил тот момент . Это лучшее время года ! Но не так всё просто. Наступившие холода повернули всю утку обратно на юг. И добыча каждого селезня — это огромный труд. Аккумулятор литиевый , как у меня : https://titanat.ru/shop/akkumulyatory/akb-lifepo4/akkumulyator-litievyj-12v-105ah-lifepo4-alius/ Скидка 5 % по купону(промокоду) КОМИРЫБАК (пишем слитно) на весь ассортимент Компании Titanat.ru Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Фонарик ARMYTEK можно заказать здесь : https://www.armytek.ru/ 15 % скидки на любой товар на этом сайте по промокоду "КОМИРЫБАК" На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ВЕСНОВКА #ОХОТА #ЖИЗНЬВТАЙГЕ